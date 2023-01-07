Диего Симеоне похвалил Хави в преддверии матча с «Барселоной» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о «Барселоне» в преддверии матча с командой в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» играет очень хорошо. У Хави понятные идеи, поэтому они возглавляют турнирную таблицу. Дембеле, Рафинья, Ансу Фати, Депай… Любой из игроков, которых «Барселона» захочет использовать в атаке, может создать для нас большую опасность», — приводит слова Симеоне BarcaUniversal в «Твиттере».

Встреча между «Атлетико» и «Барселоной» состоится завтра, 8 января. Начало – в 23:00 мск. После 15 матчей «Барселона» набрала 38 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Атлетико» (27) — четвёртый.

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