У экс-форварда «Арсенала» Стоукса нашли кокаин на сумму £ 4000
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Бывший нападающий «Арсенала» Энтони Стоукс был задержан с кокаином после погони. Об этом сообщает Daily Mail.
В пятницу, 6 января, ирландская полиция начала преследование автомобиля, который начал скрываться. После остановки Стоукс и его пассажир пытались убежать пешком. В салоне автомобиля нашли кокаин на сумму £ 4000. Подозреваемых выпустили под залог, скоро они должны предстать перед судом.
Стоукс, начавший карьеру в «Арсенале» и дебютировавший за клуб в 2005 году, также выступал за «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Блэкберн», «Селтик» и другие клубы. Также футболист играл за сборную Ирландии. Стоукс три раза становился чемпионом Шотландии. Последним клубом в карьере игрока стал «Адана Демирспор» из Турции.
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