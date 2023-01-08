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«Интер» не смог обыграть «Монцу» в гостях, пропустив на 90+3-й минуте

«Интер» не смог обыграть «Монцу» в гостях, пропустив на 90+3-й минуте
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Сегодня, 8 января, завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» играл с «Монцей». Встреча состоялась на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Стартовый свисток главного арбитра матча Юана Луки Сакки прозвучал в 23:00 мск.

Миланский клуб быстро вышел вперёд, когда на 10-й минуте свой момент реализовал крайний защитник Маттео Дармиан после точной передачи Алессандро Бастони. Через минуту «Монца» сравняла — гол на своей счёт записал Патрик Чиурриа, а результативный пас ему отдал Маттео Пессина. На 22-й минуте «нерадзурри» снова вышли вперёд благодаря забитому мячу Лаутаро Мартинеса.

Вторая половина встречи прошла под полным преимуществом хозяев поля. Игроки «Монцы» больше владели мячом и имели несколько моментов для взятия ворот. В конечном счёте это преимущество реализовалось в гол: на 90+3-й минуте защитник Лука Кальдирола поразил ворота Андре Онана и принёс своей команде ничью — 2:2.

Италия - Серия А. 17-й тур
07 января 2023, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Дармиан – 10'   1:1 Чиурриа – 11'   1:2 Мартинес – 22'   2:2 Кальдирола – 90+3'
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