«Интер» не смог обыграть «Монцу» в гостях, пропустив на 90+3-й минуте

Сегодня, 8 января, завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» играл с «Монцей». Встреча состоялась на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Стартовый свисток главного арбитра матча Юана Луки Сакки прозвучал в 23:00 мск.

Миланский клуб быстро вышел вперёд, когда на 10-й минуте свой момент реализовал крайний защитник Маттео Дармиан после точной передачи Алессандро Бастони. Через минуту «Монца» сравняла — гол на своей счёт записал Патрик Чиурриа, а результативный пас ему отдал Маттео Пессина. На 22-й минуте «нерадзурри» снова вышли вперёд благодаря забитому мячу Лаутаро Мартинеса.

Вторая половина встречи прошла под полным преимуществом хозяев поля. Игроки «Монцы» больше владели мячом и имели несколько моментов для взятия ворот. В конечном счёте это преимущество реализовалось в гол: на 90+3-й минуте защитник Лука Кальдирола поразил ворота Андре Онана и принёс своей команде ничью — 2:2.