«Мы очень рассержены». Индзаги — о судействе в матче «Интера» с «Монцей»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги остался недоволен работой рефери во время матча 17-го тура чемпионата Италии с «Монцей» (2:2).
В одном из эпизодов игрок «Интера» Франческо Ачерби забил мяч в ворота «Монцы», но незадолго до этого судья дал фол в атаке. Однако на повторе было видно, что футболист «Монцы» Пабло Мари упал из-за контакта со своим одноклубником. Если бы судья дал доиграть эпизод, то мог бы проверить этот эпизод с помощью системы видеоповторов и засчитать взятие ворот.
«Мы очень рассержены, потому что явно произошла ошибка. После пяти лет работы VAR был фол, когда два игрока «Монцы» споткнулись друг о друга. Все знают, что нужно подождать и посмотреть, что произойдёт», — приводит слова Индзаги Football Italia.
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