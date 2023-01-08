УЕФА оставил Сергея Карасёва в группе элитных судей

Судейский комитет УЕФА определил категории рефери на вторую часть сезона-2022/23. В элитную группу вошли 30 арбитров, в том числе Сергея Карасёв.



В первой группе остался Сергей Иванов. Во вторую включили Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалёв, а также Артём Любимов и Павел Шадыханов, которые впервые вошли в шорт-лист ФИФА.



При этом для отечественных судей решение УЕФА практически ничего не означает, так как в ближайшем будущем назначений на встречи, проходящие под эгидой данной организации, они получить не смогут в связи с текущей политической обстановкой.

Российских судей перестали назначать на международные матчи после февраля 2022 года. Сергей Карасёв работал на играх чемпионатов Европы (2016 и 2021 год) и чемпионата мира — 2018. Также он обслуживал встречу за Суперкубок Европы — 2021, в котором встречались «Челси» и «Вильярреал».