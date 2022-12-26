Арбитр Карасёв: УЕФА присылает ссылочку — можно послушать семинары. Но я не могу выступать

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал, что УЕФА и ФИФА не приглашают российских судей на профессиональные сборы.
«Никаких контактов с УЕФА и ФИФА с февраля не было. Единственное, для судей УЕФА присылали ссылки на онлайн-семинары. Потому что в августе перед сезоном, когда стартует Лига чемпионов, и в январе мы всегда выезжали на сбор УЕФА для топ-судей. Сейчас нас не приглашают. Причина понятна. Просто присылают ссылочку — могу туда зайти и послушать трёхдневные семинары, но без права голоса. Я не могу там выступать и дискутировать», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
- 26 декабря 2022
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