Карлос Тевес: не скучаю ни по миру футбола, ни по «Боке Хуниорс»

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес рассказал о своей жизни после завершения футбольной карьеры.

«Я не очень внимательно следил за чемпионатом мира в Катаре, но много видел игру французов, эта команда мне понравилась. Не писал Месси, потому что его телефон, должно быть, взорвался. Я очень рад, что мои дети праздновали его голы.

Я не скучаю ни по «Боке», ни по миру футбола, потому что он меня утомил. Тренерская работа была интересным опытом. Сейчас я наслаждаюсь моментом и нахожусь вместе с семьёй», — приводит слова Тевеса Marca.

Помимо «Боки Хуниорс», Карлос Тевес выступал за «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2008 году, и другие клубы.