Карраскаль и Гайч отсутствуют в расположении ЦСКА на сборах в Катаре
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Полузащитник Хорхе Карраскаль и нападающий Адольфо Гайч пропускают начало тренировочных сборов ЦСКА из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.
«Хорхе Карраскаль и Адольфо Гайч по семейным обстоятельствам и предварительному согласованию с тренерским штабом присоединятся к команде в ближайшие дни», — сказано в заявлении.
19 января ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Оренбургом». Соперник по игре 15 января будет назван позднее.
В чемпионате России команда Владимира Федотова в 17 матчах набрала 29 очков и ушла на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы. В 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Двухматчевое противостояние с «быками» ожидается в конце февраля.
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