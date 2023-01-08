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Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»
Руслан Малиновский
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию, согласно которой украинский легионер команды из Бергамо Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель».

«Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда сделка может быть закрыта.

Руслан был важной частью «Аталанты», он сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем приобретать другого футболиста, если Малиновский покинет клуб», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Также сообщается, что французский клуб выиграл конкуренцию за украинца у английского «Тоттенхэма».

Напомним, Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в € 18 млн.

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