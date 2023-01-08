«Атлетико» — «Барселона»: текстовая трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 8 января, пройдёт центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Барселону». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч «Атлетико» — «Барселона» можно посмотреть на Окко.

В данный момент «Барселона» и мадридский «Реал» имеют по 38 очков, и в случае победы подопечные Хави могут выйти на чистое первое место. Сине-гранатовые демонстрируют хорошую форму, набрав в последних пяти встречах 13 очков (четыре победы и одна ничья).

У «матрасников» сезон не отличается стабильностью. Команда Диего Симеоне за последние пять туров дважды выиграла, два раза проиграла и единожды сыграла вничью. Однако мадридцы находятся в зоне еврокубков, имея поровну очков с «Вильярреалом» (27). В случае победы клуб может подняться на третью строчку.

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