Кержаков прокомментировал возможный переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Я на эти решения никак не влияю. Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю. Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», — приводит слова Кержакова «Российская газета».
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 30 декабря могли объявить о решении перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако данный вопрос был отложен уже второй раз.
- 8 января 2023
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