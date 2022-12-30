Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше?

РФС под конец года чуть было не перевернул весь российский футбол: после чемпионата мира в доме на Таганке всерьёз начали обсуждать разворот от Европы к Азии. Обсуждения возникли резко и были довольно подозрительными: ощущения от происходящего менялись от «что происходит и хочется верить, что это блеф» до «неужели всё решено» – настолько слова чиновников российского футбола звучали убедительно.

РФС собирался несколько раз: 27 декабря после заседания члены исполкома взяли ещё время подумать и пообсуждать, а 30-го числа всё же заявили, что решение будет отложено – для его проработки будет создана рабочая группа.



Так что Новый год будем встречать отстранёнными, но с верой в будущее.

Почему РФС так торопился?

Дюков говорил, что «окно возможностей» для РФС открыто только до 31 декабря – до этой даты нужно было успеть отправить письмо-уведомление в УЕФА, чтобы начать процесс. Всё потому, что выход из УЕФА возможен только по итогам финансового года, который как раз заканчивается 31 декабря – перед этим нужно закрыть все финансовые обязательства.

Флаг УЕФА Фото: Getty Images

А был ли переход вообще возможен?

Да, но только при наличии согласия со стороны УЕФА. Но куда важнее был предварительный диалог с ФИФА – ведь именно организация забанила нас от участия в отборе на ЧМ. Как РФС собирался осуществлять переход резко и сразу после ЧМ, когда все отдыхают, всё ещё неясно – юрист Михаил Прокопец довольно эмоционально, но чётко разложил ситуацию: «Непонятно, почему мы считаем, что политическое решение ФИФА изменится из-за того, что мы сменим конфедерацию – хоть мы в Европе, хоть в Азии, хоть в Океании. Это ключевой момент. Есть шанс, что назад уже не откатить. Тут требуется осознанное решение. Все точно понимают, что делают?»

В Азии были готовы нас принять?

По словам Дюкова, да. В АФК входит 47 государств-членов, решения принимаются простым большинством – даже если бы Япония, Австралия и ещё несколько стран выступили бы против, наверняка нашлось бы 24 страны, которые согласились бы на принятие новой федерации. Согласие ФИФА на это не требуется – пункт о необходимости одобрения международной организации отсутствует в регламенте.

Какие аргументы выдвигались за переход?

Их было несколько:

«Лучше играть, чем не играть». Об этом говорил сам президент РФС: по его мнению, лучше выступать без флага и гимна, чем жить без футбола вообще. Этот аргумент был превалирующим;

«Не уйдём сейчас – пропустим ЧМ-2026». При этом Дюков сегодня сказал, что гарантий участия в отборе ЧМ-2026 от Азии у нас не было. «Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять ― нет», – сказал он;

«Кто знает, сколько ещё будет длиться бан»;

«В Европе от нас сами отвернулись».

Кто выступил против перехода России в АФК?

По всем ощущениям, до конца согласных с таким вариантом не было даже в верхушке российского футбола – просто потому, что при таких поворотах нельзя действовать резко и бездумно. Судьба российского футбола оказалась на распутье без какого-либо плана и чётких исследований о последствиях, но зато с чётким дедлайном до 31 декабря.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Среди руководителей клубов cогласия (по крайней мере, публичного) было не так много, хотя Дюков говорил, что большая часть руководителей поддерживает идею. Активнее за переход выступали депутаты (Роман Терюшков, Ирина Роднина и Николай Валуев, например).

О своей противоположной позиции говорили люди футбола: Андрей Аршавин, Михаил Гершкович, Вячеслав Колосков, Роман Широков, Евгений Гинер, Олег Романцев. А ещё идея перехода не особо нравилась УЕФА: как сообщали источники «Чемпионата», организация не хотела соглашаться на потерю России, которая для организации является существенной частью рынка.



Особенно сильно не понравились обсуждения о переходе России в АФК в Японии и Австралии. Экс-директор футбола Австралии Бонита Мерсиадес даже выступила публично: «Нахождение России в УЕФА или АФК не играет никакой роли в основном вопросе, который заключается в том, что России следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях. Они не уважают права человека и устоявшиеся правила порядка. Таким образом, Россия лишила себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще до сих пор не лишили Россию членства в организации».

Почему РФС в итоге развернулся?

Можно было бы сказать – потому что здравый смысл всё же восторжествовал: нельзя подобные решения принимать вот настолько резко и без каких-либо глубоких погружений. Но дело не только в этом. Последние несколько дней РФС вёл активные и напряжённые переговоры с УЕФА о позиции российского футбола. Выводы, как говорится, давайте делать сами.



Дюков сказал, что на заседании обсуждались два варианта: «создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации», и большая часть поддержала первый вариант.

Главный вопрос: что нас ждёт дальше?

Теперь начнёт свои исследования рабочая группа, но уже сейчас можно сказать, что ближайший год никаких переходов точно не будет – выйти можно только по итогам финансового года. Многое будет зависеть от развития геополитической ситуации, но на данном этапе есть большая уверенность в том, что группа не найдёт достаточно аргументов в пользу перехода в Азию.

Александр Дюков президент РФС «Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля. Скоро мы решим, кто именно — мы или УЕФА — предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА».

При этом, по словам Дюкова, он не готов ждать возвращения российского футбола в Европу долго. Его задача – ЧМ-2026.