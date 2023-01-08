Итальянский журналист Ментана подколол Ромелу Лукаку за его игру в матче «Монца» — «Интер»

Матч 17-го тура для миланского «Интера» закончился не слишком удачно: подопечные Симоне Индзаги вели со счётом 2:1 большую часть матча, однако пропустили на 90+3-й минуте в результате автогола Дензела Думфриса и сыграли вничью. Известный итальянский журналист Энрико Ментана не прошёл мимо этого матча, в особенности подметив выступление нападающего «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

«Заслуженная ничья для «Монцы» в матче с «Интером». В особенности я был впечатлён игрой центрального защитника «Монцы» — Ромелу Лукаку», — цитирует колкие слова Ментаны издание Tuttosport.

Лукаку вышел на поле на 55-й минуте встречи, заменив Эдина Джеко. За это время бельгиец проиграл все единоборства на земле, из 16 касаний девять раз он терял мяч, а точность его передач составила всего 55,6%.

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