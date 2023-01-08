Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках с девятым номером в память о Виалли

В эти минуты проходит матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Челси». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игроки «Челси» перед матчем вышли на разминку в футболках с девятым номером в память о Джанлуке Виалли, ушедшем из жизни в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком.
С английским «Челси» Виалли становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. По окончании карьеры футболиста он был играющим тренером «Челси». Причиной смерти итальянца стали последствия рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни бывший футболист провёл в больнице.
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