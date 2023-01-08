Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реймс», «Лорьян» и «Аяччо» вышли в 1/16 Кубка Франции

«Реймс», «Лорьян» и «Аяччо» вышли в 1/16 Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Аяччо» на выезде встречался с клубом четвёртого по силе дивизиона страны – «Юра Суд». Команда Лиги 1 не без труда пробилась в следующий раунд турнира, одержав победу со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Исмаэль Честер и Руан Витор. Гол хозяев на счету Мары Ваге.

Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Юра Суд
Лаванс-ле-Сен-Клод
Окончен
1 : 2
Аяччо
Аяччо
0:1 Честер – 45+2' (пен)   0:2 Camara Vitor – 63'   1:2 Wagué – 90+1'

В других матчах «Реймс» забил семь безответных мячей в ворота «Лон-Плаж», «Лорьян» со счётом 6:0 обыграл «Ла-Шатеньере», «Шамальер» был сильнее «Бурж Фут» в серии послематчевых пенальти, а «Бельфор» обыграл «Сен-Кантен» — 3:1.

Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Лон-Плаж
Лон-Плаж
Окончен
0 : 7
Реймс
Реймс
0:1 Зенели – 45+3'   0:2 Сирхёйс – 54'   0:3 Флипс – 69'   0:4 Аделин – 77'   0:5 Аделин – 78'   0:6 Гюйтан – 89'   0:7 Сирхёйс – 90'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Ла-Шатеньере
Окончен
0 : 6
Лорьян
Лорьян
0:1 Коне – 43' (пен)   0:2 Катлине – 45'   0:3 Аушиш – 51'   0:4 Диарра – 54'   0:5 Катлине – 61'   0:6 Грбич – 78'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Шамальер
Шамальер
Окончен
0 : 0
6 : 5
Бурж Фут
Бурж
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Бельфор
Бельфор
Окончен
3 : 1
Сен-Кантен
Сен-Кантен
1:0 Berrabha – 19'   1:1 Фаль – 25'   2:1 Мазегран – 45'   3:1 Сиссоко – 81'

Ранее в следующий раунд турнира не смог пробиться «Монако», уступив «Родезу» в серии пенальти. Россиянин Александр Головин, выступающий за монегасков, не сумел реализовать свою попытку.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023