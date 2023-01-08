«Реймс», «Лорьян» и «Аяччо» вышли в 1/16 Кубка Франции
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Аяччо» на выезде встречался с клубом четвёртого по силе дивизиона страны – «Юра Суд». Команда Лиги 1 не без труда пробилась в следующий раунд турнира, одержав победу со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились Исмаэль Честер и Руан Витор. Гол хозяев на счету Мары Ваге.
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Юра Суд
Лаванс-ле-Сен-Клод
Окончен
1 : 2
Аяччо
Аяччо
0:1 Честер – 45+2' (пен) 0:2 Camara Vitor – 63' 1:2 Wagué – 90+1'
В других матчах «Реймс» забил семь безответных мячей в ворота «Лон-Плаж», «Лорьян» со счётом 6:0 обыграл «Ла-Шатеньере», «Шамальер» был сильнее «Бурж Фут» в серии послематчевых пенальти, а «Бельфор» обыграл «Сен-Кантен» — 3:1.
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Лон-Плаж
Лон-Плаж
Окончен
0 : 7
Реймс
Реймс
0:1 Зенели – 45+3' 0:2 Сирхёйс – 54' 0:3 Флипс – 69' 0:4 Аделин – 77' 0:5 Аделин – 78' 0:6 Гюйтан – 89' 0:7 Сирхёйс – 90'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Ла-Шатеньере
Окончен
0 : 6
Лорьян
Лорьян
0:1 Коне – 43' (пен) 0:2 Катлине – 45' 0:3 Аушиш – 51' 0:4 Диарра – 54' 0:5 Катлине – 61' 0:6 Грбич – 78'
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Шамальер
Шамальер
Окончен
0 : 0
6 : 5
Бурж Фут
Бурж
Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Бельфор
Бельфор
Окончен
3 : 1
Сен-Кантен
Сен-Кантен
1:0 Berrabha – 19' 1:1 Фаль – 25' 2:1 Мазегран – 45' 3:1 Сиссоко – 81'
Ранее в следующий раунд турнира не смог пробиться «Монако», уступив «Родезу» в серии пенальти. Россиянин Александр Головин, выступающий за монегасков, не сумел реализовать свою попытку.
Комментарии
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