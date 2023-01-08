«Реймс», «Лорьян» и «Аяччо» вышли в 1/16 Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Аяччо» на выезде встречался с клубом четвёртого по силе дивизиона страны – «Юра Суд». Команда Лиги 1 не без труда пробилась в следующий раунд турнира, одержав победу со счётом 2:1.



В составе победителей голами отметились Исмаэль Честер и Руан Витор. Гол хозяев на счету Мары Ваге.

В других матчах «Реймс» забил семь безответных мячей в ворота «Лон-Плаж», «Лорьян» со счётом 6:0 обыграл «Ла-Шатеньере», «Шамальер» был сильнее «Бурж Фут» в серии послематчевых пенальти, а «Бельфор» обыграл «Сен-Кантен» — 3:1.

Ранее в следующий раунд турнира не смог пробиться «Монако», уступив «Родезу» в серии пенальти. Россиянин Александр Головин, выступающий за монегасков, не сумел реализовать свою попытку.