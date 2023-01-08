«Манчестер Сити» — «Челси»: Альварес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Челси». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:0.
На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси».
Ранее, 5 января, команды встречались в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол встречи на счету нападающего Рияда Мареза. Ему ассистировал Джек Грилиш.
- 8 января 2023
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:41
-
19:24
-
19:18
-
19:14
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:48
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:50
-
16:36
-
16:22