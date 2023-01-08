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«Манчестер Сити» — «Челси»: Альварес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти

«Манчестер Сити» — «Челси»: Альварес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Челси». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:0.

На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси».

Ранее, 5 января, команды встречались в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол встречи на счету нападающего Рияда Мареза. Ему ассистировал Джек Грилиш.

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