Аршавин — о проблемах ЦСКА: сначала стало меньше денег, потом стало меньше Гинера

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему у московских армейцев не получается конкурировать в борьбе за чемпионский титул РПЛ в последние годы. Своё последнее золото ЦСКА завоевал в сезоне-2015/2016.



«Пока был Гинер и были деньги, всё у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Возглавляет таблицу «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка и потерпела лишь одно поражение в 17 встречах.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. Армейцы в матче 18-го тура в гостях сыграют с «Сочи».

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