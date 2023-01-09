«Нельзя проявлять неуважение к легенде!» Мбаппе — о словах главы FFF в адрес Зидана

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на резкие слова главы Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Гре в адрес Зинедина Зидана. Бывший футболист и обладатель «Золотого мяча», если верить СМИ, ожидал приглашения возглавить «трёхцветных», но в итоге было принято решение продлить контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.
«Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!» — написал французский форвард на своей странице в социальных сетях.
Последним местом работы именитого футболиста был мадридский «Реал». Под руководством Зидана «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов и завоевали два титула чемпионов Испании. 27 мая 2021 года он объявил об уходе из стана мадридской команды.
Как болельщики встретили сборную Франции в Париже
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