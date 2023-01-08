Президент FFF: Зидан возглавит Бразилию? Мне всё равно! Я бы даже не ответил на его звонок

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался о Зинедине Зидане, который долгое время считался кандидатом на пост главного тренера «трёхцветных», а позже его имя связывали со сборной Бразилии. Вчера, 7 января, главный тренер серебряных призёров чемпионата мира Дидье Дешам продлил контракт с FFF до 2026 года.
«Зидан может возглавить сборную Бразилии? Мне всё равно! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.
Дидье Дешам привёл сборную Франции к медалям на чемпионате мира второй раз подряд. В Катаре его команда в драматичном финале уступила Аргентине в серии пенальти, а в 2018 году в главном матче турнира обыграла Хорватию со счётом 4:2.
Кто из топ-тренеров сейчас без работы?
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