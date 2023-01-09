Аршавин: в «Локомотиве» разброд был и до Цорна. Всё началось с увольнения Сёмина

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проблемах «Локомотива». В текущем сезоне железнодорожники занимают лишь 14-ю позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 17 встречах. От зоны вылета команду отделяет лишь одно очко.
«В «Локомотиве» был полный разброд и до Цорна. Когда Юрия Сёмина убрали не по спортивному принципу, тогда, в 2017 году, всё и началось», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
«Локомотив» ко второй части чемпионата России готовится под руководством нового тренера: экс-наставник «Пари НН» Михаил Галактионов сменил на этом посту Андрея Фёдорова.
Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. Железнодорожники в матче 18-го тура в гостях сыграют с «Ростовом».
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