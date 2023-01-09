Агент Лунева: есть варианты в Турции, Андрей готов ехать, если будет первым номером
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Футбольный агент Антон Смирнов рассказал о вариантах продолжения карьеры российского голкипера «Байера» Андрея Лунёва.
«К варианту с «Брентфордом» вернёмся позже, ближе к лету. Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Но пока на руках нет оффера, говорить о чём-то конкретном смысла нет. Готов ли сам Андрей ехать в Турцию? Если будут нормальные условия, если будет уверенность в том, что он будет первым номером в команде, то да, готов. Главное, что улучшилась ситуация со здоровьем, проблема с седалищным нервом закрыта, Андрей полностью здоров», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Андрей Лунёв провёл один матч за «Байер». Ранее голкипер выступал за «Зенит».
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