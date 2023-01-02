Агент Лунёва: об интересе «Спартака» впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к голкиперу. Ранее игрок уже выступал в Российской Премьер-Лиге. Он защищал цвета «Зенита» и «Уфы».

«Впервые слышу об интересе со стороны «Спартака». Есть интерес от «Брентфорда», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Ранее Смирнов сообщил, что в ближайшее время агентство может предложить российского вратаря одному из французских клубов, а также клубу из МЛС. 31-летний Лунёв перешёл в немецкую команду из «Зенита» в июле 2021 года на правах свободного агента. За леверкузенский «Байер» голкипер провёл три матча, в которых пропустил четыре мяча, ни разу не сыграв «на ноль».