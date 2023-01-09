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Дмитрий Кириченко: при переходе в Азию будет сложно еженедельно летать в Японию, Корею

Дмитрий Кириченко: при переходе в Азию будет сложно еженедельно летать в Японию, Корею
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Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, в Азии вопрос не в уровне футбола. Переход будет не очень простым с точки зрения логистики. Есть страны поближе, а есть те, которые находятся очень далеко. Если клубам играть в азиатских кубках, каждую неделю можно летать в Корею, Японию и так далее. Это очень сложно.

Это непростой вопрос для обсуждения. Но если он обсуждается на таком серьёзном уровне и ситуация с ФИФА не такая простая, может быть, люди в руководстве владеют более подробной информацией, на сколько мы отстранены. Тогда надо пытаться перейти в Азию. Но ведь непонятно, примут ли нас там», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Напомним, решение о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию должно было быть принято в конце предыдущего года, рассмотрение вопроса было отложено.

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