Дмитрий Кириченко: при переходе в Азию будет сложно еженедельно летать в Японию, Корею

Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Думаю, в Азии вопрос не в уровне футбола. Переход будет не очень простым с точки зрения логистики. Есть страны поближе, а есть те, которые находятся очень далеко. Если клубам играть в азиатских кубках, каждую неделю можно летать в Корею, Японию и так далее. Это очень сложно.
Это непростой вопрос для обсуждения. Но если он обсуждается на таком серьёзном уровне и ситуация с ФИФА не такая простая, может быть, люди в руководстве владеют более подробной информацией, на сколько мы отстранены. Тогда надо пытаться перейти в Азию. Но ведь непонятно, примут ли нас там», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».
Напомним, решение о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию должно было быть принято в конце предыдущего года, рассмотрение вопроса было отложено.
- 9 января 2023
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