Тренер «Ростова» – о Fan ID: логистика хрен поймёшь какая, так ещё и народ не ходит

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказался по поводу внедрения системы Fan ID в Российской Премьер-Лиге.



«На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали. Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает. У нас стадион к чемпионату мира сделан — тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.



Логистика хрен поймёшь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут ещё и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат!», – приводит слова Осинова Sport24.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.