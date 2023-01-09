Тренер «Ростова» – о Fan ID: логистика хрен поймёшь какая, так ещё и народ не ходит
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Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказался по поводу внедрения системы Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали. Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает. У нас стадион к чемпионату мира сделан — тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.
Логистика хрен поймёшь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут ещё и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат!», – приводит слова Осинова Sport24.
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
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