Тайсон — президенту «Интернасьонала»: я оставил грузовик денег на Украине ради трансфера

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон, выступавший за «Интернасьонал», после объявления о расторжении с ним контракта раскритиковал президента бразильского клуба Алессандро Барселлоса.

«Я не хочу видеть его даже раскрашенным золотом передо мной. У меня была хорошая зарплата и хороший контракт в «Шахтёре», а он звонил мне каждый день, чтобы я перешёл в «Интернасьонал».



В результате я расторг контракт с «Шахтёром» и оставил в Украине грузовик денег, чтобы перейти в бразильскую команду. А они так поступили со мной. Я жил этим, я был болельщиком клуба на поле. В этом году я больше всего хотел стать чемпионом.



Я сказал, если они хотят мне снизить зарплату, пусть сделают это. Я был готов бороться за место в стартовом составе. Но не хотели они, я не буду так сильно унижать себя

Также хавбек рассказал о забастовке футболистов «Интернасьонала» из-за трёхмесячной невыплаты денег за реализацию маркетинговых прав игроков, в организации которой обвинили его.

«Я ушёл оттуда и попросил их позаботиться о гардеробщиках и массажистках. Сеу Джентиль, который является гардеробщиком, работает там 40 лет. У ребят не было ни копейки призовых. Мы, игроки, награждали их. Я брал деньги из зарплаты, чтобы дать им. Мне могут не поверить люди.

Всё повесили на меня, но в раздевалке сидели 33 игрока, которые говорили, что не собираются тренироваться. У президента не хватило духа на пресс-конференции сказать, что это не я. Ребята подставили меня как ребенка. У меня очень сильная травма», — приводит слова Тайсона UOL.

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