Ширко: во второй части сезона жду от «Спартака» хорошей игры и борьбы за титул
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Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко заявил, что во второй части сезона-2022/2023 ждёт от красно-белых хорошей игры и борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По мнению экс-футболиста, несколько команд имеют примерно одинаковые шансы на золото чемпионата России.
«Во второй части сезона жду от «Спартака» хорошей игры, побед и борьбы за титул.У нескольких команд шансы на чемпионство примерно одинаковые. Всё как-то подравнялись.
«Зенит» — фаворит в чемпионской гонке? Да, за последние несколько лет так и было», — приводит слова Ширко «РБ Спорт».
Отметим, после 17 туров РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» занимает второе место с 36 очками. Возглавляет таблицу чемпионата России «Зенит» (42 очка).
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