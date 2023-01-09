Ширко: во второй части сезона жду от «Спартака» хорошей игры и борьбы за титул

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко заявил, что во второй части сезона-2022/2023 ждёт от красно-белых хорошей игры и борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По мнению экс-футболиста, несколько команд имеют примерно одинаковые шансы на золото чемпионата России.

«Во второй части сезона жду от «Спартака» хорошей игры, побед и борьбы за титул.У нескольких команд шансы на чемпионство примерно одинаковые. Всё как-то подравнялись.



«Зенит» — фаворит в чемпионской гонке? Да, за последние несколько лет так и было», — приводит слова Ширко «РБ Спорт».

Отметим, после 17 туров РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» занимает второе место с 36 очками. Возглавляет таблицу чемпионата России «Зенит» (42 очка).