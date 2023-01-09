Вегорст не получит седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Его обещали Феликсу

Голландский нападающий Ваут Вегорст не получит седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» в случае перехода в английский клуб, так как «семёрка» обещана португальцу Жоау Феликсу, который также может стать игроком «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает португальское издание A Bola.
По информации источника, Вегорст, выступавший в текущем сезоне за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из «Бёрнли», не получит освободившийся после ухода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» седьмой номер в случае перехода в клуб, так как руководство английского гранда настроено взять в аренду нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Генеральный директор «Юнайтед» Ричард Арнольд лично пообещал Феликсу «семёрку».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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