Вегорст не получит седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Его обещали Феликсу

Голландский нападающий Ваут Вегорст не получит седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» в случае перехода в английский клуб, так как «семёрка» обещана португальцу Жоау Феликсу, который также может стать игроком «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, Вегорст, выступавший в текущем сезоне за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из «Бёрнли», не получит освободившийся после ухода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» седьмой номер в случае перехода в клуб, так как руководство английского гранда настроено взять в аренду нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Генеральный директор «Юнайтед» Ричард Арнольд лично пообещал Феликсу «семёрку».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: