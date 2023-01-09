«Бешикташ» намерен получить до € 5 млн за разрыв аренды Вегорста. Он перейдёт в «МЮ»

Нападающий «Бёрнли» Ваут Вегорст близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Однако сейчас нидерландский форвард выступает на правах аренды за «Бешикташ», и клуб хочет получить компенсацию за разрыв соглашения. Об этом сообщает Fotospor.
По сведениям источника, «Бешикташ» намерен получить € 4-5 млн за разрыв аренды Вегорста. Это 35% от суммы, которую «Бёрнли» выручит за продажу игрока в «Манчестер Юнайтед». Вегорст лично настаивает на переезде, ранее с ним провёл переговоры главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в новом форварде после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что Вегорст идеально впишется в тактическую схему главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
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