Мостовой: больше всего на новогодних праздниках удивила сумма контракта Криштиану Роналду
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какая новость из мира спорта больше всего удивила его во время новогодних праздников.
«Какая новость на новогодних праздниках меня больше всего удивила? В футболе уже давно ничего не удивляет. Но, скорее всего, сумма контракта Роналду в «Аль-Насре», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Насром», которое рассчитано до 2025 года. На данный момент Роналду ещё не дебютировал за саудовскую команду. По данным СМИ, его зарплата в «Аль-Насре» составляет почти $ 200 млн за сезон.
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