Мостовой: больше всего на новогодних праздниках удивила сумма контракта Криштиану Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какая новость из мира спорта больше всего удивила его во время новогодних праздников.



«Какая новость на новогодних праздниках меня больше всего удивила? В футболе уже давно ничего не удивляет. Но, скорее всего, сумма контракта Роналду в «Аль-Насре», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Насром», которое рассчитано до 2025 года. На данный момент Роналду ещё не дебютировал за саудовскую команду. По данным СМИ, его зарплата в «Аль-Насре» составляет почти $ 200 млн за сезон.