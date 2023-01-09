Полузащитник «Химок» Кухарчук подтвердил информацию о поиске нового клуба

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук подтвердил информацию о поиске нового клуба.

«Это правда, девять игроков «Химок», в том числе и я, ищем новый клуб», – сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее «Чемпионат» эксклюзивно сообщал, что девять игроков «Химок», которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы. В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Чёрный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все футболисты сейчас тренируются отдельно, руководство «Химок» на них не рассчитывает.



Подмосковная команда занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав лишь 12 очков за 17 матчей первой части чемпионата России. «Химки» опережают идущее последним «Торпедо» на шесть очков. Ранее в зимнее трансферное окно команду покинул голкипер Илья Лантратов, перешедший в «Локомотив».