Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Пустовойтова отреагировала на своё отсутствие в списке арбитров ЧМ-2023

Судья Пустовойтова отреагировала на своё отсутствие в списке арбитров ЧМ-2023
Комментарии

Футбольный судья Анастасия Пустовойтова прокомментировала отсутствие в списке арбитров на женский чемпионат мира 2023 года.

«На своё отсутствие в списке судей женского ЧМ-2023 отвечу следующей цитатой.

В жизни всё временно. Если всё идёт хорошо — наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если всё паршиво — не кисни, это тоже не навсегда», — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

41-летняя Пустовойтова работает на международных матчах с 2009 года. Она обслуживала матчи женского чемпионата и Кубка России, судила матчи футбольного турнира на Универсиаде-2009, матчи юниорского чемпионата Европы – 2010, отборочные матчи на юношеский чемпионат Европы – 2012 и чемпионаты Европы 2013 и 2017 годов.

В 2019 году Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов, позднее стала назначаться на матчи Российской Премьер-Лиги (в качестве резервного судьи и арбитра VAR), а также работала главной судьёй на матче Мелбет Первой лиги.

Новость по теме
Женщина-арбитр из Саудовской Аравии впервые стала судьёй ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023