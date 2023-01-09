Судья Пустовойтова отреагировала на своё отсутствие в списке арбитров ЧМ-2023

Футбольный судья Анастасия Пустовойтова прокомментировала отсутствие в списке арбитров на женский чемпионат мира 2023 года.

«На своё отсутствие в списке судей женского ЧМ-2023 отвечу следующей цитатой.

В жизни всё временно. Если всё идёт хорошо — наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если всё паршиво — не кисни, это тоже не навсегда», — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

41-летняя Пустовойтова работает на международных матчах с 2009 года. Она обслуживала матчи женского чемпионата и Кубка России, судила матчи футбольного турнира на Универсиаде-2009, матчи юниорского чемпионата Европы – 2010, отборочные матчи на юношеский чемпионат Европы – 2012 и чемпионаты Европы 2013 и 2017 годов.



В 2019 году Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов, позднее стала назначаться на матчи Российской Премьер-Лиги (в качестве резервного судьи и арбитра VAR), а также работала главной судьёй на матче Мелбет Первой лиги.