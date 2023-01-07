Женщина-арбитр из Саудовской Аравии впервые стала судьёй ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые назначила женщину-арбитра из Саудовской Аравии на международный матч.



Первой женщиной-судьёй ФИФА из этой страны стала 34-летняя Ануд аль-Асмари. Рефери начала свою профессиональную карьеру в 2018 году и работала на матчах женской сборной Саудовской Аравии.



«Я счастлива быть первой женщиной-судьёй из Саудовской Аравии, получившей международное назначение. Это большое событие», — приводит слова аль-Асмари AFP.



Ранее Саудовская Аравия подала заявку на проведение женского Кубка Азии в 2026 году. Также страна является претендентом на проведение аналогичного мужского турнира в 2027 году. Сообщается, что Саудовская Аравия может подать совместную заявку с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира 2030 года.