Деменко: трансфер Бакаева — это ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева из московского в петербургский клуб. По мнению экс-футболиста, этот трансфер стал ошибкой как для «Зенита», так и для самого Бакаева.
«Какие игроки «Зенита» не вписываются в состав? На Кассьерру надеялись. Или взять того же Бакаева. Его «Зенит» долго смотрел. Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть. Это как-то неправильно. Платить такие деньги и не давать шанса.
Бакаев очень работоспособный парень, но каждому нужно доверие. Это касается всех. Если не давать играть Малкому или Барриосу, то это всё. Для Бакаева — это однозначно провальный трансфер, ведь он шёл закрепиться в составе. По потенциалу он практически не уступает ни одному футболисту «Зенита», — приводит слова Деменко Legalbet.
Напомним, в РПЛ сезона-2022/2023 Бакаев сыграл 13 матчей, однако лишь один раз он вышел на поле в стартовом составе.
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