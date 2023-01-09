Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ФК «Локомотив» в межсезонье

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ФК «Локомотив», которые состоятся в рамках сборов клуба в ОАЭ. Все зарегистрированные пользователи Okko смогут без дополнительной платы смотреть контрольные игры со сборов, которые «Локомотив» проведёт в период паузы в Российской Премьер-Лиге.



Okko эксклюзивно покажет матчи ФК «Локомотив» с узбекским «Бунёдкором» 18 января в 16:30, с московской «Родиной» 22 января в 15:00 и с «Сочи» 29 января в 16:30 по московскому времени. В сервисе также можно будет посмотреть игры «Локомотива» с чемпионом Малайзии «Джохором» 2 февраля и чемпионом Армении «Урарту» 5 февраля, трансляции начнутся в 16:30. Okko завершит серию трансляций контрольных матчей «Локомотива» показом игр с «Уралом» 12 февраля и с ФК «Шанхай» 15 февраля. Полное расписание доступно в соцсетях Okko Спорт и на сайте ФК «Локомотив».



Смотреть товарищеские игры ФК «Локомотив» в Okko можно будет в высоком разрешении, с функцией переключения дорожки комментариев как в режиме прямой трансляции, так и в записи. Некоторые матчи также будут показаны на телеканале Okko Спорт.



«Okko вновь делает подарок болельщикам «Локомотива» – уже третий год подряд в январе мы эксклюзивно показываем контрольные матчи клуба. Разумеется, мы не останавливаемся на этом – в 2023 году продолжим увеличивать объёмы футбола в Okko и развивать другие спортивные направления», — отметил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.