В «Химках» объявили о расторжении контракта с полузащитником Кухарчуком

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев объявил о расторжении контракта с полузащитником Ильёй Кухарчуком.



«Договор с Ильёй Кухарчуком расторгнут по соглашению обеих сторон», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 32-летний Кухарчук покинет клуб. По информации источника, главным претендентом на полузащитника является «Торпедо», он должен заключить с автозаводцами соглашение сроком на полтора года.

Контракт игрока с подмосковной командой действовал до лета 2023 года. В текущем сезоне за «Химки» Илья Кухарчук провёл 10 матчей, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.

После 17 матчей «Химки» занимают 15-ю позицию в таблице РПЛ.