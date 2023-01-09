В «Химках» прокомментировали информацию о возможном уходе девяти футболистов команды

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что девять футболистов клуба ищут новые варианты трудоустройства.
«Окончательные решения пока не приняты. Контракты с этими игроками действуют до конца сезона. О каких-то глобальных изменениях в составе команды говорить преждевременно. После подготовительных сборов тренерский штаб сформирует команду», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что девять игроков «Химок», которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы.
В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Чёрный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все футболисты сейчас тренируются отдельно, руководство «Химок» на них не рассчитывает.
- 9 января 2023
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