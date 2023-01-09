Червиченко: никогда не считал Бэйла великим футболистом. Завершил карьеру — ну и пусть

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение валлийского футболиста Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру в 33 года.

«Если честно, мне абсолютно наплевать на Бэйла и на всех подданных Великой Британии. Никогда не считал его мегазвездой и великим футболистом. Не понимаю, почему за него всё время платили бешеные деньги. Да, пару раз ярко стрельнул по девяткам, бывает. Я считаю, что ему уделяли слишком много внимания. Завершил карьеру — ну и пусть. Мировой футбол от этого никак не пострадает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.