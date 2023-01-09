Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Акритасом»

Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола примет «Акритас».
«Арис»: Вана, Кайю, Моуссонда, Медьюб, Боакье, Яблонский, Страски, Брорссон, Бенгтссон, Маямбела, Кокорин. Запасные: Софрониу, Пилеас, Дельмиро, Яго, Браун, Моннэ-Поке, Жоке, Бабичка, Сикорски, Степински, Гомис, Дьяве.
«Акритас»: Пернтреу, Шехич, Коне, Драме, Фофана, Фаурьель, Клементе, Гавриэл, Гонсалес, Джемили, Пекис. Запасные: Акрапович, Гильерме, Оноди, Пауган, Караяннис, Эрасу, Димостенус, Васу, Карпина, Абдусаламов, Араухо, Лопес, Дубов.
Команда Александра Кокорина занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отставание от лидера первенства – АЕКа – составляет восемь баллов, при этом команда из Ларнаки свой матч 18-го тура уже завершила. «Арис» четыре последних матча в чемпионате сыграл вничью, трижды игры с участием команды из Лимасола завершались без забитых мячей.
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