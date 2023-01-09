«Бешикташ» выступил с заявлением касательно Ваута Вегорста. На игрока претендует «МЮ»

Турецкий «Бешикташ» опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в контракте нападающего Ваута Вегорста есть особый пункт в случае предложения клубов Премьер-лиги, а также о том, что игрок в скором времени покинет команду. Основным претендентом на форварда является «Манчестер Юнайтед».

«Утверждение о том, что в контракте нашего футболиста есть пункт о выходе, в котором говорится, что его контракт может быть расторгнут с компенсацией в размере € 2,5 млн в случае предложения от клуба Премьер-лиги, является фиктивным.

Новость о том, что рассматриваемый игрок покинет команду во вторник, полностью не соответствует действительности. Инициатива в отношении Ваута Вегорста полностью принадлежит «Бешикташу», — приводит текст заявления журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Игрок выступает за «Бешикташ» на правах аренды, а права на игрока принадлежат «Бёрнли», выступающему в Чемпионшипе. В случае ухода Вегорста в стан «красных дьяволов» именно «Бёрнли» и «Бешикташ» должны будут договориться о расторжении аренды.

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