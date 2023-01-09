«Астон Вилла» усилится футболистом «Бетиса»

Крайний защитник «Бетиса» Алекс Морено близок к переходу в «Астон Виллу». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, клубы практически договорились о сделке в размере € 14 млн, а официально о трансфере будет объявлено в ближайшие часы.

«Львы» уже достигли договорённости с самим футболистом, который дал согласие на переход в Туманный Альбион. Английский клуб надеется, что футболист уже на этой неделе пройдёт медицинское обследование, прежде чем официально завершит свой переход.

«Астон Вилла» занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата, набрав в 18 турах 22 очка. Команда вылетела из Кубка Англии в 1/32 финала, уступив команде из четвёртого дивизиона «Стивенидж» со счётом 0:1.

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