Унаи Эмери прокомментировал поражение от клуба четвёртого дивизиона Англии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Стивениджа» (1:2) в матче третьего раунда Кубка Англии. «Стивенидж» выступает в Лиге 2 — четвёртом дивизионе в иерархии английского футбола.

«Мы провели первый тайм трудно, стараясь сохранять спокойствие в контроле мяча, не пропускать длинных передач и использовать шансы. Постепенно нам пришлось навязывать свои идеи, и мы это сделали. Но затем мы не были последовательны, чтобы добиться большего преимущества.

Во втором тайме мы прибавили. Мы создавали моменты и контролировали ход матча лучше, чем в первом тайме. Но, когда ты не забиваешь, может случиться гол: в конце концов мы допустим ошибку, и они забьют. Они так пытались удивить нас на угловом, и у них это получилось.



Мне действительно жаль болельщиков. Это процесс, которым мы здесь занимаемся, и я хочу его продолжать. Сегодняшний день был действительно разочаровывающим. Мы можем это чувствовать, потому что в конце потеряли всё, что создали за 80 минут.



Слишком много изменений? Если я снова начну матч, я буду играть с теми же игроками, потому что у нас есть наш план. Есть игроки с опытом, они тренируются каждый день, чтобы помочь команде, и у них тоже есть результаты. В этом матче мы могли проиграть с другими игроками, со скамейки запасных. Но сейчас важно нам быть вместе и продолжать работать, поскольку это наш процесс, и мы не можем быть слишком подавлены. Можем посмотреть на себя, потому что каждый должен быть критичен к самому себе», — приводит слова Эмери ВВС.

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