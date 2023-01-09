«Арис» с Кокориным в пятый раз подряд сыграл вничью, в четырёх играх не было забитых мячей

Завершился матч 18-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола принимал «Акритас». Команды не сумели открыть счёт – 0:0.
С 53-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления шведского защитника Франца Брорссона. Российский форвард Александр Кокорин провёл на поле весь матч.
Команда из Лимасола занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от лидера первенства – АЕКа – составляет семь баллов. «Арис» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Кипра. Четыре из пяти матчей завершились без голов.
«Акритас» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице кипрского первенства. В 18 матчах команда набрала лишь 11 очков. В последних шести встречах команда из Члораки победила лишь раз – в прошлом матче с «Анортосисом».
- 9 января 2023
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:52
-
21:33
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:40
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:41