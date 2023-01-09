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«Арис» с Кокориным в пятый раз подряд сыграл вничью, в четырёх играх не было забитых мячей

«Арис» с Кокориным в пятый раз подряд сыграл вничью, в четырёх играх не было забитых мячей
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола принимал «Акритас». Команды не сумели открыть счёт – 0:0.

С 53-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления шведского защитника Франца Брорссона. Российский форвард Александр Кокорин провёл на поле весь матч.

Команда из Лимасола занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от лидера первенства – АЕКа – составляет семь баллов. «Арис» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Кипра. Четыре из пяти матчей завершились без голов.

«Акритас» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице кипрского первенства. В 18 матчах команда набрала лишь 11 очков. В последних шести встречах команда из Члораки победила лишь раз – в прошлом матче с «Анортосисом».

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