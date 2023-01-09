Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Капитан и голкипер сборной Франции Уго Льорис завершил карьеру в составе «трёхцветных». Об этом 36-летний ветеран объявил в издании L'Equipe.

«Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Я заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнёрам по сборной и тренерам. Теперь Мик Меньян должен занять место первого номера сборной Франции», — говорится в заявлении голкипера.

В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.

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