Дидье Дешам: желаю всем тренерам таких футболистов, как Уго Льорис

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.



«Уго решил уйти из сборной, пока ещё находится на пике своей формы. Несколько дней назад он поделился со мной мыслями и принял решение. Мы должны уважать это решение. Преданный слуга сборной Франции уходит, и я хочу отдать дань его выдающейся карьере.



Он сыграл важную роль во всех наших больших успехах и всегда был образцом профессионализма. Уго всегда был ориентирован на команду, ставил общие цели выше личных. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Желаю всем тренерам таких футболистов, как он. А Уго желаю счастья. И благодарю за то, что он блестяще представлял свою страну на международной арене», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Новость по теме Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции