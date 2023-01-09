Дидье Дешам: желаю всем тренерам таких футболистов, как Уго Льорис

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.
«Уго решил уйти из сборной, пока ещё находится на пике своей формы. Несколько дней назад он поделился со мной мыслями и принял решение. Мы должны уважать это решение. Преданный слуга сборной Франции уходит, и я хочу отдать дань его выдающейся карьере.
Он сыграл важную роль во всех наших больших успехах и всегда был образцом профессионализма. Уго всегда был ориентирован на команду, ставил общие цели выше личных. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Желаю всем тренерам таких футболистов, как он. А Уго желаю счастья. И благодарю за то, что он блестяще представлял свою страну на международной арене», — приводит слова Дешама L'Equipe.
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