«Атлетик» поделил очки с «Осасуной» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 10 января, завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» играл с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра встречи Мелеро Лопеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой половине встречи хозяева полностью владели преимуществом. Если во владении команда из Бильбао не сильно переиграла соперника (56% против 44%), то в отношении ударов по воротам картина была другой — «Атлетик» нанёс их девять (два пришлись в створ), в то время как «Осасуна» пробила лишь один раз, и то неточно.

Во втором тайме сохранился такой же ход встречи, но с некоторыми изменениями: за последние 45 минут «Осасуна» смогла нанести один удар в створ ворот. «Атлетик» нанёс девять ударов, из которых лишь один был направлен в «рамку». Ни одна из команд отличиться в сегодняшнем матче не смогла, и арбитр зафиксировал ничью — 0:0.