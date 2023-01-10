Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер: Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Всё по 1 фунту»

Линекер: Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Всё по 1 фунту»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на попытку вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги смутить форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса перед исполнением пенальти.

«Я думаю, Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь».

Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Всё по 1 фунту», – приводит слова Линекера Daily Mail.

«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым вратарь «синих» подошел к форварду «горожан» и что-то ему сказал, пытаясь помешать ему сконцентрироваться. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Сити».

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

«Челси» скупает талантов! Первый новичок необычно связан с Холандом «Челси» скупает талантов! Первый новичок необычно связан с Холандом

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023