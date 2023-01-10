Линекер: Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Всё по 1 фунту»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на попытку вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги смутить форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса перед исполнением пенальти.



«Я думаю, Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь».



Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Всё по 1 фунту», – приводит слова Линекера Daily Mail.



«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым вратарь «синих» подошел к форварду «горожан» и что-то ему сказал, пытаясь помешать ему сконцентрироваться. Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Сити».



«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

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