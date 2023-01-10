Романо: «Аль-Наср» и Абубакар пока не согласовали расторжение контракта

Форвард Венсан Абубакар до сих пор остаётся игроком «Аль-Насра», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, стороны ещё не согласовали расторжение контракта, хотя ранее некоторые источники сообщали обратное. Ситуация может разрешиться до конца трансферного окна, поскольку несколько клубов начинает проявлять интерес к футболисту.

Ранее появлялась информация, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, так как клубу нужно свободное легионерское место для регистрации Криштиану Роналду.



В 12 матчах нынешнего сезона Абубакар забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Абубакар выступал за «Бешикташ», «Порту» и «Лорьян».

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