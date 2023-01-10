Жиру — Льорису: для меня было честью разделить с тобой волшебные моменты в сборной Франции
Поделиться
Форвард сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на заявлении голкипера и капитана «трёхцветных» Уго Льориса о завершении карьеры в национальной команде. Об этом решении 36-летний вратарь объявил вчера, 9 января.
«Для меня было гордостью и честью делить с тобой волшебные моменты в сборной. Уважаю тебя, мой капитан», — написал Жиру в одной из своих соцсетей.
В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.
Новость по темеЛе Гре: Льорис — образец для подражания для всех футболистов
Комментарии
- 10 января 2023
-
09:21
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:59
-
07:47
-
07:06
-
06:57
-
06:54
-
06:45
-
06:25
-
06:22
-
06:15
-
06:01
-
05:52
-
05:37
-
05:31
-
04:58
-
04:50
-
04:25
-
04:19
-
04:13
-
03:59
-
03:35
-
03:24
-
03:17
-
03:04
-
02:53
-
02:43
-
02:35
-
02:18
-
02:12
Партнерский контент