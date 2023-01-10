Жиру — Льорису: для меня было честью разделить с тобой волшебные моменты в сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на заявлении голкипера и капитана «трёхцветных» Уго Льориса о завершении карьеры в национальной команде. Об этом решении 36-летний вратарь объявил вчера, 9 января.



«Для меня было гордостью и честью делить с тобой волшебные моменты в сборной. Уважаю тебя, мой капитан», — написал Жиру в одной из своих соцсетей.



В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.

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