Осинов: Горюнов угрожал забрать красную BMW. Он не мог терпеть этот цвет из-за «Спартака»

Экс-футболист «Ротора» Михаил Осинов поделился воспоминаниями о бывшем президенте волгоградской команды Владимире Горюнове. Также он рассказал о нелюбви функционера к красному цвету, который ассоциировался со «Спартаком» — одним из главных соперников «Ротора» в 90-е годы.
«Горюнов звонил мне в Израиль: «Сыночек, давай к нам, хотим тебя в «Роторе» видеть. Все у тебя будет». Жене моей звонил: «Доченька, приезжай, Волгоград — город отличный!»
Каким одним словом можно описать Горюнова? Хозяин. Он бредил «Ротором». Ни о чем, кроме этого, слушать не мог. И красный цвет, конечно: Горюнов его терпеть не мог из-за «Спартака». Вокруг базы был забор, его обрисовали. Появилось что-то красное. Так такая паника поднялась — Горюнов все заставил перекрасить! У Виталия Абрамова была новая БМВ — красная! Горюнов ему: «Еще раз на ней приедешь — заберу», — приводит слова Осинова Sport24.
- 10 января 2023
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