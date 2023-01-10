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Владимир Гранат рассказал, что неприятно удивило его во время новогодних праздников

Владимир Гранат рассказал, что неприятно удивило его во время новогодних праздников
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат рассказал, какие события во время новогодних праздников заставили его обратить на себя внимание.

«Ничего такого сверхъестественного во время новогодних праздников не было. Отъезд Роналду в Саудовскую Аравию? Разговоры об этом были и раньше, поэтому было ожидаемо. Наверное, смерть Пеле стала неприятным удивлением», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с клубом «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года.

Легендарный Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. 29 декабря Короля футбола не стало.

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